В Норвегии одобрили законопроект о запрете браков между несовершеннолетними

В Норвегии одобрен законопроект, запрещающий браки между людьми до 18-летнего возраста. До этого пары в возрасте 16-17 лет могли вступать в брак с разрешения родителей и при утверждении этой процедуры губернатором региона. На следующей неделе парламент проведет еще одно чтение этого документа, однако это будет всего лишь формальностью, и соответствующий закон уже будет в ближайшем будущем принят. Предполагается, что наказанием за нарушение этого закона будет трехлетнее тюремное заключение.

«Мы надеемся… что этот закон будет ясным сигналом на национальном и международном уровнях, что мы в Норвегии не приемлем детские браки», - заявила Министр по делам детей и равенства Норвегии Линда Хофстад в интервью Reuters.

Она отметила, что Брак всегда доложен быть основан на полном и свободном согласии сторон.

Согласно статистическим данным, приведенным международной группой активистов Girld Not Brides («Девочки, а не невесты»), в мире ежегодно выходят замуж приблизительно 12 миллионов девочек до 18-лектнего возраста. Это приметно одна каждые две секунды.

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Во многих азиатских и африканских странах законодательно разрешены браки между детьми. Многих несовершеннолетних девочек насильно выдают замуж за немного старших мужчин, что часто приводит к проявлениям жестокости в семьях.