Интерпол объявил в розыск подозреваемого в убийстве Вороненкова

Политик должен был дать показания по делу Януковича о госизмене, но был застрелен киллером

Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, Интерпол объявил в международный розыск.



Об этом сказал спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

"С 16 мая упомянутый гражданин объявлен в международный розыск", - сказал представитель Нацполиции.



По словам Тракало, украинское бюро Интерпола направило пакет документов, предоставленных Генпрокуратурой, в Генеральный секретариат Интерпола. После изучения всех документов было удовлетворено ходатайство украинской стороны.

Напомним, в октябре 2016 года экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков переехал вместе с семьей в Украину. Политик должен был дать показания по делу Виктора Януковича о госизмене, но был застрелен киллером 23 марта 2017 года. Убийство произошло в центре Киева на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы.

Денис Вороненков в сопровождении охранника шел на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Началась перестрелка, в которой киллер успел сделать несколько выстрелов в Вороненкова, а охранник выстрелил в киллера, который впоследствии скончался от ранений.

24 марта МВД установило личность предполагаемого убийцы, им оказался уроженец Севастополя Павел Александрович Паршов, который проживал в Днепре. Некоторое время служил под Мариуполем.

В организации убийства участвовали несколько человек. При этом генпрокурор Юрий Луценко назвал заказчика - российский криминальный "авторитет" Владимир Тюрин (бывший муж Марии Максаковой - жены убитого). Луценко назвал убийство "показательной казнью свидетеля".