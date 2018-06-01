Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Юнкер призвал покончить с "травлей России"

Юнкер призвал покончить с "травлей России"

Юнкер призвал покончить с "травлей России"
Жан-Клод Юнкер / Фото из открытых источников

Речь, мол, не идет о возвращении к привычным отношениям с Россией, но есть много сфер, где сотрудничество могло бы быть лучше

01.06.18 2554
500

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал покончить с "травлей России". Об этом сообщает The Guardian.

Юнкер уверен, что уже пришло время возобновить связи с РФ, учитывая ее размер и значение.

"Я думаю, мы должны возобновить связи с Россией", – сказал он.

"Я не очень доволен состоянием наших отношений. Мы никогда не примем того, что Россия сделала с Крымом или восточной Украиной. Но мы должны помнить, что территория ЕС значительно меньше территории РФ", – добавил Юнкер.

По его словам, речь не идет о возвращении к привычным отношениям с Россией, но есть много сфер, где сотрудничество могло бы быть лучше.

"Мы не забываем про наши разногласия и различия. Но с этой травлей России надо покончить", – заявил президент Еврокомиссии.

Отметим, Юнкер еще год назад говорил, что Европе нужно подумать над улучшением отношений с Россией.

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Совет федерации РФ принял закон о контрсанкциях в отношении СШАДеньги украинских пользователей WebMoney заморожены до 2021 годаВ Москве прокомментировали слова Туки об уничтожении России
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 32802
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 33222
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3445
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8811
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16171
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 18824
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 11918
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13405
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10606
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9804
  1. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 5073 / 6846
  2. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 4307 / 4592
  3. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 2977 / 3274
  4. В центре Киева взорвался автобус 2705 / 3093
  5. Хватит меряться списками. Чем пресс-секретарю генпрокурора не стоит заниматься в рабочее время 2578 / 2720
  6. Юнкер призвал покончить с "травлей России" 2217 / 2554
  7. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 2084 / 2138
  8. "Киллер", которому заказали Бабченко, сам пришел в СБУ, - СМИ 1791 / 1894
  9. Стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко 1728 / 1928
  10. Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 1625 / 1735
  1. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 48 / 356
  2. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 31 / 6846
  3. Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 21 / 1735
  4. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 13 / 4592
  5. Число киевских депутатов могут сократить в 5 раз 12 / 904
  6. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 11 / 3274
  7. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 11 / 2138
  8. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 11 / 865
  9. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 9 / 32802
  10. "Киллер", которому заказали Бабченко, сам пришел в СБУ, - СМИ 6 / 1894
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.