Речь, мол, не идет о возвращении к привычным отношениям с Россией, но есть много сфер, где сотрудничество могло бы быть лучше

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал покончить с "травлей России". Об этом сообщает The Guardian.



Юнкер уверен, что уже пришло время возобновить связи с РФ, учитывая ее размер и значение.



"Я думаю, мы должны возобновить связи с Россией", – сказал он.

"Я не очень доволен состоянием наших отношений. Мы никогда не примем того, что Россия сделала с Крымом или восточной Украиной. Но мы должны помнить, что территория ЕС значительно меньше территории РФ", – добавил Юнкер.



По его словам, речь не идет о возвращении к привычным отношениям с Россией, но есть много сфер, где сотрудничество могло бы быть лучше.



"Мы не забываем про наши разногласия и различия. Но с этой травлей России надо покончить", – заявил президент Еврокомиссии.

Отметим, Юнкер еще год назад говорил, что Европе нужно подумать над улучшением отношений с Россией.