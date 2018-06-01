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Главная » Мир » Путин приплачивает европейским депутатам за поддержку, - европарламентарий

Путин приплачивает европейским депутатам за поддержку, - европарламентарий

Путин приплачивает европейским депутатам за поддержку, - европарламентарий
Фото с сайта Новости Донбасса

Литовский евродепутат не верит в искреннюю поддержку коллегами российского президента

01.06.18 67
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Сторонники президента России Владимира Путина в Европарламенте получают деньги из Москвы, заявил литовский европарламентарий, Петрас Ауштревичюс.

Об этом сообщает Укринформ.

"У нас много беспристрастных во взглядах людей, и мы владеем информацией о ситуации в Украине, являемся сильными ее сторонниками. Мы делаем максимум того, что мы можем, в этом отношении. Опять же, я должен признать, что есть симпатики Путина, и Путин платит им. Мы имеем доказательства", - сказал он.

По словам политика, в Европарламенте количественно преобладают те, кто не поддерживает российского президента. Но влияние Кремля все равно чувствуется, сказал он.

"Я думаю, что людей со здравым смыслом гораздо больше, мы большинство. Но, опять же, мы не должны отрицать присутствие людей с другими убеждениями. Они имеют прокремлевскую позицию. Вот почему мы должны признать, что идет борьба. Но это политика. Проникновение политики Путина в Европе огромное. Через пропаганду, через дезинформацию, мы видим результаты, потому что умы отравлены", - добавил член Европарламента.

Напомним, перед выборами президента РФ в Европарламенте отметили усиление репрессий в стране. 

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