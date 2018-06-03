Вице-канцлер Австрии выступил за отмену санкций против России

Санкции нанесли ущерб, в частности, нашей австрийской экономике, считает он

В Австрии вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе выступил за отмену санкций против России.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на издание Oesterreich.

"Санкции нанесли ущерб, в частности, нашей австрийской экономике. Пришло время положить конец этим мучительным санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - заявил Штрахе.

Отмечается, что Штрахе является лидером правой Партии свободы, которая входит в коалицию консерваторов канцлера Себастьяна Курца.

Через несколько дней страну с официальным визитом посетит президент России Владимир Путин.

Напомним, в США администрация президента намерена ввести санкции в отношении энергетических компаний Германии и других европейских стран, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".