Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » В США отправили под суд учителя, скормившего щенка черепахе на глазах школьников

В США отправили под суд учителя, скормившего щенка черепахе на глазах школьников

В США отправили под суд учителя, скормившего щенка черепахе на глазах школьников
Фото: FanFishka.ru

Роберта Кросланда отстранили, черепаху – умертвили

03.06.18 12
000

В Соединенных Штатах будут судить школьного учителя, который после уроков скормил больного щенка каймановой черепахе на глазах нескольких своих учеников. Об этом пишет ВВС Украина.

Роберту Кросланду, который преподает в одной из школ города Престон, штат Айдахо, инкриминируют жестокое обращение с животными. Ему грозит до шести месяцев тюрьмы и 5 тыс. долларов штрафа.

Власти штата выяснили, что хищную черепаху удерживали без разрешения, и впоследствии животное "человечно евтаназировали" как опасный вид.

Инцидент произошел в марте, после чего учителя отстранили от работы.

В США были зарегистрированы петиции как против, так и в поддержку учителя, который преподавал в своей школе много лет. Одна из них уже собрала 190 тыс. подписей. Она призывает уволить Кросланда с формулировкой: "Действительно мы хотим, чтобы учителя убивали живых животных на глазах уязвимых учеников младших классов?".

В то же время петиция "Мы поддерживаем Кросланда" призывает "поддержать человека, который учит нас науке по-новому и действительно любит свою работу". Под ней подписались более 3,7 тыс. человек, среди которых много коллег и бывших учеников Роберта Кросланда, а также жителей Престона.

Сторонники учителя отмечают, что щенок умирал, и он поступил правильно. Они также аргументируют, что никто из детей не обратился за помощью к психологу.

Напомним, правоохранители разоблачили заместителя директора одной из столичных гимназий, которого подозревают в подделке документов. Кроме того, оказалось, что он хранил на рабочем месте боеприпасы и психотропные вещества.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Шесть стран "Большой семерки" осудили американские пошлины на сталь и алюминийОрганизаторы встречи лидеров США и КНДР не решили кто оплатит отель Ким Чен ЫНуСША готовят санкции против связанных с Северным потоком-2 компаний, - СМИ
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 34757
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 34157
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3905
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8976
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16788
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 19373
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 12558
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13890
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11157
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10064
  1. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 23754 / 59563
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 3663 / 4113
  3. Вызов независимости. Почему Украина должна немедленно признать Косово 3164 / 3501
  4. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 2468 / 2844
  5. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 2298 / 8527
  6. "Это взрыв на рынке": в Украине оценили потери от пошлин США на сталь 1845 / 2237
  7. По воле Морфея. Почему мы забываем сны 1428 / 2898
  8. Таиланд проверит, как космос повлияет на самый вонючий фрукт в мире 1326 / 1629
  9. Под Киевом массовый танец детей в вышиванках побил рекорд 1315 / 1457
  10. Бабченко рассказал, как "месяц жил с мишенью на лбу" 1287 / 1505
  1. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 77 / 573
  2. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 55 / 8527
  3. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 30 / 59563
  4. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 15 / 2844
  5. Вызов независимости. Почему Украина должна немедленно признать Косово 12 / 3501
  6. Боевики на Донбассе похитили двоих украинских военных, - ООС 12 / 6438
  7. Забетонированное прошлое. Как создавалась и как была уничтожена "Стена памяти" на Байковом кладбище 11 / 2523
  8. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 11 / 34757
  9. Ескобар по-українські. Чому Антикорупційний суд має бути в Брюсселі 9 / 428
  10. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 8 / 2030
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.