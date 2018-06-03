В США отправили под суд учителя, скормившего щенка черепахе на глазах школьников

В Соединенных Штатах будут судить школьного учителя, который после уроков скормил больного щенка каймановой черепахе на глазах нескольких своих учеников. Об этом пишет ВВС Украина.

Роберту Кросланду, который преподает в одной из школ города Престон, штат Айдахо, инкриминируют жестокое обращение с животными. Ему грозит до шести месяцев тюрьмы и 5 тыс. долларов штрафа.

Власти штата выяснили, что хищную черепаху удерживали без разрешения, и впоследствии животное "человечно евтаназировали" как опасный вид.

Инцидент произошел в марте, после чего учителя отстранили от работы.

В США были зарегистрированы петиции как против, так и в поддержку учителя, который преподавал в своей школе много лет. Одна из них уже собрала 190 тыс. подписей. Она призывает уволить Кросланда с формулировкой: "Действительно мы хотим, чтобы учителя убивали живых животных на глазах уязвимых учеников младших классов?".

В то же время петиция "Мы поддерживаем Кросланда" призывает "поддержать человека, который учит нас науке по-новому и действительно любит свою работу". Под ней подписались более 3,7 тыс. человек, среди которых много коллег и бывших учеников Роберта Кросланда, а также жителей Престона.

Сторонники учителя отмечают, что щенок умирал, и он поступил правильно. Они также аргументируют, что никто из детей не обратился за помощью к психологу.

Напомним, правоохранители разоблачили заместителя директора одной из столичных гимназий, которого подозревают в подделке документов. Кроме того, оказалось, что он хранил на рабочем месте боеприпасы и психотропные вещества.