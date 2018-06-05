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Главная » Мир » Фото Россиянка везла из Вьетнама полный чемодан змей и скорпионов

Фото Россиянка везла из Вьетнама полный чемодан змей и скорпионов

<span class="label red">Фото</span> Россиянка везла из Вьетнама полный чемодан змей и скорпионов
IHA Photo

Неизвестно, зачем женщине понадобились рептилии и почему она оставила чемодан в аэропорту

05.06.18 48
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В чемодане россиянки, которая летела из Вьетнама в Россию через Стамбул, обнаружили девять разных видов животных — от скорпионов до змей.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Пассажирка, идентифицированная как Валеева Е., прибыла в Россию, однако по неизвестной причине не стала забирать свой багаж. Поэтому чемодан отправили обратно в Стамбул.

Во время таможенного контроля в стамбульском аэропорту сотрудники нашли внутри несколько пластмассовых контейнеров с животными. Среди них были черепахи, ящерицы, скорпионы, лягушки и змеи.

Рептилий и насекомых передали командам из дирекции сельского хозяйства. Животные находились в плохом состоянии из-за недостатка кислорода, но были спасены.  Цели россиянки не известны.

Напомним, в немецком городе Люнебах поймали двух львов, двух тигров и ягуара, которые ранее сбежали из местного зоопарка. Специалисты проверяют забор в зоопарке. По предварительным данным, заграждение, за которым держали животных, повредила бушевавшая накануне на западе Германии буря с порывистым ветром. 

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