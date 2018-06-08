Путин узнал об украинском "расстрельном списке" из СМИ

Любые инсценировки контрпродуктивны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

"Любая инсценировка, она всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была мотивирована, тем более, если это выносится на международную арену. И вы знаете, как отреагировали ваши коллеги в международных организациях, связанных с журналистской деятельностью", - цитирует Интерфакс слова главы РФ по окончании "прямой линии". По его словам, "все осудили эти действия украинских властей как провокацию".

"Я надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет. Но все мы должны думать о том, чтобы обеспечить безопасность журналистов, журналистской деятельности, освободить журналистов от того, чтобы они чувствовали на себе какое бы то ни было давление, и обеспечить безусловное право журналистов на свою профессиональную деятельность, обеспечить доступ граждан к свободной информации и к обмену этой информацией", - подчеркнул Путин.

Президент РФ также сообщил, что ему не известно о каком-либо "расстрельном списке" журналистов, о котором ранее сообщили в Службе безопасности Украины.

"Об этом списке мне ничего не известно. Я узнал об этом, наверное, также как и вы, из средств массовой информации", - сказал Путин журналистам в Москве по окончании "прямой линии".

Напомним, информация об убийстве Бабченко появилась вечером 29 мая, однако уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что журналист жив, а это "убийство" было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на него.