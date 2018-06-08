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Главная » Мир » К дипломатическому бойкоту Чемпионата мира в РФ присоединилась Австралия

К дипломатическому бойкоту Чемпионата мира в РФ присоединилась Австралия

К дипломатическому бойкоту Чемпионата мира в РФ присоединилась Австралия
Фото: Eurosport

Поддерживать игроков от имени государства будет только посол

08.06.18 18
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Правительство Австралии не будет отправлять на Чемпионат мира по футболу в России официальную делегацию. Об этом сообщает ESPN.

Поддерживать игроков от имени государства будет только посол.

При этом дипломатический бойкот не будет иметь никакого отношения к спортсменам.

"Правительство Австралии не будет вмешиваться в решения Федерации футбола Австралии в отношении чемпионата мира", - отметила глава МИД Австралии Джули Бишоп.

Напомним, в Европарламенте группа из 60 депутатов призвала страны Евросоюза к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

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