Первые пять домов будут готовы в середине 2019 года

Голландский Эйндховен может стать первым в мире городом, в котором появиться жилые дома должен, сделанные с помощью 3D-принтера. Об этом пишет The Guardian.

Первые пять домов, возведенные подобным образом, должны быть выставлены на рынок аренды в середине 2019 года. На самый меленький из них, с двумя спальными, уже подали заявки 20 семей.

Голландская строительная компания Van Wijnen, которая занимается реализацией инновационного проекта, считает, что такой метод строительства позволит решить проблему нехватки квалифицированных строителей в Нидерландах. Использование 3D-принтера также должно сократить финансовые затраты и экологический ущерб за счет сокращения количества используемого цемента.

Используемый 3D-принтер по существу представляет собой огромную роботизированную руку с насадкой, которая выдавливает специально разработанный цемент. Цемент "печатается" по проекту архитектора, добавляя слой к слою для создания стены, увеличивая ее прочность.

"Нам не нужны формы, используемые сегодня для создания домов, сделанных из цемента, поэтому мы никогда не будем использовать больше цемента, чем это необходимо", - сказал менеджер строительной компании Ван Гурп.

Дизайнеры описали стиль первого набора домов как "эксцентричные блоки в зеленом ландшафте", которые иллюстрируют тот факт, что трехмерная печать позволяет строить здания "практически любой формы, тогда как традиционный бетон очень жесткий по форме".

Ван Гурп сказал, однако, что красота 3D-печати заключалась в том, что люди со временем смогут строить дома в соответствии со своими собственными вкусами.

Ранее хирурги из Австралии успешно провели первую в мире операцию по имплантации напечатанного на 3D-принтере протеза большеберцовой кости.