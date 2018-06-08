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Главная » Мир » Видео В Голландии начали печатать жилые дома на 3D-принтере
<span class="label red">Видео</span> В Голландии начали печатать жилые дома на 3D-принтере
Фото: Houben / Van Mierlo

Видео В Голландии начали печатать жилые дома на 3D-принтере

Первые пять домов будут готовы в середине 2019 года

08.06.18 384
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Голландский Эйндховен может стать первым в мире городом, в котором появиться жилые дома должен, сделанные с помощью 3D-принтера. Об этом пишет The Guardian.

Первые пять домов, возведенные подобным образом, должны быть выставлены на рынок аренды в середине 2019 года. На самый меленький из них, с двумя спальными, уже подали заявки 20 семей.

Голландская строительная компания Van Wijnen, которая занимается реализацией инновационного проекта, считает, что такой метод строительства позволит решить проблему нехватки квалифицированных строителей в Нидерландах. Использование 3D-принтера также должно сократить финансовые затраты и экологический ущерб за счет сокращения количества используемого цемента.

Используемый 3D-принтер по существу представляет собой огромную роботизированную руку с насадкой, которая выдавливает специально разработанный цемент. Цемент "печатается" по проекту архитектора, добавляя слой к слою для создания стены, увеличивая ее прочность. 

"Нам не нужны формы, используемые сегодня для создания домов, сделанных из цемента, поэтому мы никогда не будем использовать больше цемента, чем это необходимо", - сказал менеджер строительной компании Ван Гурп.

Дизайнеры описали стиль первого набора домов как "эксцентричные блоки в зеленом ландшафте", которые иллюстрируют тот факт, что трехмерная печать позволяет строить здания "практически любой формы,  тогда как традиционный бетон очень жесткий по форме".

Ван Гурп сказал, однако, что красота 3D-печати заключалась в том, что люди со временем смогут строить дома в соответствии со своими собственными вкусами.

Ранее хирурги из Австралии успешно провели первую в мире операцию по имплантации напечатанного на 3D-принтере протеза большеберцовой кости. 

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