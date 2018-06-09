По предварительным данным, посетителей в комплексе нет

В городе Ломоносов Ленинградской области России горит торговый центр "Меньшиков холл".

Пожар начался после четырех часов вечера во время проведения ремонтных работ.

Изначально площадь пожара составляла примерно 100 квадратных метров. По данным на 19.00 площадь пожара составляет 400 кв.м, пишут ряд российских СМИ.

Фото: соцсети

По предварительным данным, во время проведения кровельных работ в двухэтажном здании ТЦ произошло возгорание битума и изоляционного материала. В настоящее время пожар тушат по третьему номеру сложности (из пяти). В российском МЧС отмечают, что в районе - плохое водоснабжение и существует угроза распространения пламени.

"Площадь пожара 400 квадратных метров. Для подачи стволов на тушение спасателям приходится прокладывать многометровые рукавные линии от пожарных гидрантов. На месте работают 10 единиц техники и 50 человек личного состава", - сообщили в МЧС по Петербургу.

По данным спасателей, посетителей в комплексе нет. Сведения о пострадавших не поступали.

Общая площадь торгового центра составляет 4 тысячи квадратных метров. Есть угроза дальнейшего распространения огня.

Специалисты указывают, что здание входит в список объектов культурного наследия.

Напомним, 25 марта в Кемерово (РФ) в торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые площадки. Погибли 60 человек.