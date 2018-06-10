Ученые выяснили, что было раньше: дождь или грибы

Первые грибы появились на нашей планете более 500 миллионов лет назад и, очевидно, внесли свой вклад в формирование ее климата

Известно, что грибы хорошо растут после дождя. Как оказалось, сами грибы при этом оказывают непосредственное влияние на частоту и обильность осадков.

К такому выводу пришли биологи из университета Майами, пишет National Geographic Россия.

Размножение посредством спор свойственно многим видам грибов. У высших, а также у некоторых низших грибов образуются экзогенные споры, называемые конидиями (от древнегреческого слова κονία — пыль). Эти моноплоидные клетки формируются на вершинах или сбоку специальных гиф — конидиеносцев (у трубчатых и пластинчатых грибов — на стенках пластинок и трубочек). Они покрыты плотной оболочкой, поэтому довольно устойчивы. После того, как споры созрели, грибы «выстреливают» ими, а на значительные расстояния их переносят животные, птицы и воздушные потоки.

В рамках своего исследования американские ученые проследили механизм образования спор, зафиксировав в числе прочего процесс накопления в них влаги. Она необходима для поддержания жизнеспособности клеток. К тому времени, когда споры полностью сформировались, они, фактически, наполнены жидкостью. Однако на момент посева в них содержится значительно меньше влаги: она испаряется во время пути.

Речь идет о миллиардах клеток, регулярно насыщающих атмосферу влагой — то есть о значительном объеме. Эта жидкость становится основой дождевых облаков, возвращаясь затем на землю в виде осадков.

Таким образом был описан полный цикл круговорота в природе: леса хорошо растут в местности, где идут обильные дожди (ученые приводят в пример Амазонию), но именно они и являются источником ливней, позволяющих лесным массивам и их флоре продолжать свое существование. Первые грибы появились на нашей планете более 500 миллионов лет назад и, очевидно, внесли свой вклад в формирование ее климата.