NASA отказалось от создания суперсовременного лунохода

На проект уже было потрачено 100 миллионов долларов

Аэрокосмическое агентство США NASA отказалось от программы создания лунохода, в разработку которого уже было вложено около $100 млн.

Как сообщила в среду газета Houston Chronicle, решение о прекращении работ по созданию аппарата Resource Prospector, предназначенного для поиска воды на Луне, было принято в апреле, однако известно об этом стало лишь на днях, пишет "Популярная механика".

Разработка лунохода шла в течение четырех последних лет. Запуск аппарата стоимостью $250 млн планировался на 2022 или 2023 год.

Неожиданно принятое решение о прекращении работ вызвало удивление у участников проекта. 90 специалистов, работавших над созданием лунохода, будут теперь заниматься другими программами NASA.

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Представитель NASA Черил Уорнер отметила, что часть аппаратуры, предназначавшейся для лунохода, будет использована в других проектах.

"В целом работа по проекту Resource Prospector нацелена на снижение рисков при разработке сложной аппаратуры, а также отдельных компонентов лунохода и новых технологических концепций. Эти работы будут полезны для будущих исследований", — отметила она.

В рамках будущих исследований Луны предполагается использовать отдельные компоненты Resource Prospector, такие как бурильная установка, аппаратура для поиска следов водорода под лунной поверхностью и прибор для определения количества воды, содержащейся в лунных породах. Исследовательские программы, в которых должны быть использованы эти компоненты, запланированы на 2019−2021 годы.

Напомним, SpaceX не повезет туристов к Луне в этом году.