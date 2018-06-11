Швейцарцы на референдуме отказались от проведения зимней Олимпиады в 2026 году

Заявка швейцарского города Сьона на проведение зимней Олимпиады 2026 года не получила поддержки жителей и, вероятнее всего, будет снята. Об этом пишет DW.

По результатам референдума в кантоне Вале, столицей которого является Сьон, 54% жителей проголосовали против предоставления кредита в размере 86 млн евро на проведение Игр. В Противники заявки также указывали на возможный ущерб от Олимпиады для окружающей среды.

При этом в самом городе Сьоне против предоставления кредита выступило еще больше людей - 60,9%. В голосовании приняли участие около 63% жителей.

Теоретически авторы заявки могут получить деньги на проведение Олимпиады из других источников, но это считается маловероятным, как и организация соревнований вопреки воле жителей.

"У нас нет плана Б", - заявил мэр Сьона Филипп Варон.

Напомним, В 2017 году против проведения Олимпиады в 2026 году также проголосовал австрийский Инсбрук.

Сейчас остаются 6 кандидатов, намеревающихся провести зимнюю Олимпиаду-2026: Грац (Австрия), Калгари (Канада), общая заявка Кортина д'Ампеццио, Турина и Милана (Италия), Саппоро (Япония), Стокгольм, а также турецкий Эрзурум.

Решение будет принято в сентябре 2019 года на сессии Международного Олимпийского комитета в Милане.