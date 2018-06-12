В Париже мужчина взял в заложники трех человек. Он угрожает облить их бензином и убить, если его требования не будут выполнены.
Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчина, захвативший заложников, якобы требует связать его с посольством Ирана. По его словам, у него с собой есть бомба.
Полиция перекрыла район. На место происшествия приехали медики, пожарные и спецназ.
DEVELOPING: Police incident reportedly unfolding in Paris, France. pic.twitter.com/3YOm11v8kh— Josh Caplan (@joshdcaplan) 12 июня 2018 г.
По данным радиостанции France Bleu, в числе заложников беременная женщина. Telegram-канала LIFE SHOT также сообщает, что одного из заложников удалось освободить.
Согласно сообщению Figaro, заложники находятся в офисе рекламной компании Mixicom, которая работает с известными блогерами. Злоумышленник вошел в здание под видом разносчика еды.
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Напомним, во Франции террорист ИГИЛ захватил заложников в супермаркете. Один полицейский получил ранение во время перестрелки.