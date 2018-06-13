Cуд по делу MH17 пройдет в Нидерландах

Скорее всего, в Гааге

Нидерланды одобрили соглашение с Украиной, чтобы облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение малайзийского МН17.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Соглашение закрепляет положение о том, что судебный процесс над виновниками трагедии состоится в нидерландском суде, вероятнее всего в Гааге.

Если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам.

Суд сможет при рассмотрении таких дел использовать видеосвязь.

"Одобрение соглашения является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", - подчеркнул нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок.

Напомним, правительство Нидерландов не возлагает на Украину ответственности за катастрофу с малайзийским "Боингом" рейса MH17 в 2014 году над Донбассом.