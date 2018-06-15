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Макрон намерен сделать французский главным языком в ЕС

Макрон намерен сделать французский главным языком в ЕС
Эммануэль Макрон / Фото: independent.co.uk

Поводом для этого изменения должен стать выход Великобритании из состава ЕС

15.06.18 91
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Французский президент Эммануэль Макрон намерен сделать французский основным языком в делопроизводстве Европейского Союза.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Поводом для этого изменения должен стать выход Великобритании из состава ЕС.

Сообщается, что впервые Макрон обнародовал свою идею 20 марта в Международный день франкофонии, когда отмечается создание международной организации сотрудничества франкоязычных стран.

"Английский, вероятно, еще никогда не был столь широко представлен в Брюсселе, как во времена, когда мы обсуждаем Brexit. Это доминирование, однако, не является неизбежным", - сказал тогда французский лидер.

Макрон полагает, что следует вернуться к ситуации, существовавшей до 1973 года, когда французский был основным в делопроизводстве Евросоюза. В окружении французского президента есть люди, которые поддерживают эту инициативу.

Так, например, официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста в апреле отказался участвовать в совещании по бюджету, поскольку оно проходило на английском языке. По словам одного из дипломатов, всех оставшихся на совещании английский в принципе устраивал, но после демарша француза все стали требовать перевода на их родные языки.

Отмечается, что союзником Макрона в борьбе за превалирование французского языка является и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Уроженец Люксембурга ранее уже заявлял, что не видит причин, по которым "язык Шекспира должен быть выше, чем язык Вольтера". Сам Юнкер в основном делает заявления на французском или немецком.

Справка

Английский является самым популярным языком в ЕС, где официальными считаются 24 языка. В 80 процентах школ в Евросоюзе учащиеся в качестве первого иностранного изучают английский. При этом официальным английский язык является только в Великобритании, Ирландии и на Мальте. Численность населения двух последних стран составляет 1,2 процента всего населения ЕС.

В настоящее время английский используется в 81 проценте документов Евросоюза, французский - в 5 процентах, немецкий - в двух процентах. В аппарате ЕС в Брюсселе лишь 2,8 процента сотрудников являются коренными носителями языка.

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