Ким Кардашьян не исключает возможности стать хозяйкой Белого дома

Модель и телезвезда Ким Кардашьян в интервью телеканалу CNN сказала, что может баллотироваться на пост президента США на ближайших выборах.

Она отметила, что благодаря ее правозащитной деятельности, связанной со статусом звезды реалити-шоу, ей удалось добиться освобождения отбывавшей пожизненное заключение экс-фотомодели Элис Мэри Джонсон.

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Кардашьян уверена, что это говорит о возможности использовать ее платформу для решения проблем многих других людей. На вопрос ведущего, не хотела бы она в таком случае баллотироваться в президенты США, Кардашьян ответила "никогда не говори никогда".

По ее словам, она хочет помочь и другим женщинам, находящимся в тюрьмах.

Напомним, Макрон придумал, как решить проблему переполненных тюрем.