Ким Кардашьян освистали на шоу Тома Брэди (видео)

43-летняя звезда появилась на мероприятии, которое состоялось в рамках шоу Netflix Is a Joke Fest в Инглвуде в Лос-Анджелесе. И оказалась в сомнительной ситуации.

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Ким Кардашьян столкнулась с неожиданной реакцией публики, когда пришла на шоу звезды американского футбола Тома Брэди, бывшего мужа супермодели Жизель Бюндхен. Когда Ким поднялась на сцену, ее освистала публика. Об этом пишет Daily Mail

Ким Кардашьян стала гостем шоу Тома Брэди, которое состоялось в рамках шоу Netflix Is a Joke Fest в Инглвуде в Лос-Анджелесе. Ким появилась на мероприятии в новом образе: с платиновыми волосами и в эффектном черном платье. Но стильный образ ей не помог. Когда Кардашьян поднялась на сцену с бокалом шампанского в руке, толпа принялась ее освистывать.

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" растерялась и на несколько мгновений возникла неловкая пауза. После этого она попыталась переключить внимание на 44-летнего ведущего Кевина Харта. "Я знаю, что многие люди высмеивают твой рост", — сказала Ким, Кевин ее поддержал, пытаясь утихомирить толпу, но это им удалось не сразу.

Ким Кардашьян освистали на шоу

В конце концов Ким продолжила, намекнув на слухи о романе с Томом Брэди, которые возникли после того, как их пути пересеклись на вечеринке 4 июля прошлого года в Хэмптонсе.

"Я действительно здесь сегодня вечером из-за Тома. Я не собиралась приходить, но, поскольку я здесь не как пара Тома, это был хороший повод, чтобы прийти", — сообщила Кардашьян.

Ким Кардашьян на шоу Тома Брэди Фото: Getty Images

Ким даже пошутила по поводу своего скандального секс-видео 2007 года с Рэем Джеем.

"Я знаю, ходили слухи, что мы были вместе, и я бы никогда не сказала, были мы или нет, я бы просто выпустила запись", — сказала она.

Она вспомнила и своего покойного отца, адвоката Роберта Кардашьяна, который представлял интересы покойного О.Дж. Симпсона, обвиненного в убийстве жены.

"Честно говоря, мне тяжело смотреть, как люди тебя обсуждают. Но я думаю, что достаточно членов моей семьи помогали защищать бывших футболистов. Итак, я здесь сегодня вечером, чтобы поддержать тебя, и я дам тебе тот же совет, который даю всем своим бывшим: "Удачи, знай, что лучшее позади…" Давайте поприветствуем Тома Брэди!" — сказала Ким.

Впрочем, Том Брэди ответил ей не менее злой шуткой. "Я знаю, что Ким было страшно находиться здесь сегодня вечером. Не из-за шуток, а потому, что ее дети сейчас дома со своим отцом", — сказал Брэди, намекнув на многочисленные скандалы вокруг бывшего мужа Ким Канье Уэста.

Том Брэди о Ким Кардашьян

Комик Тони Хинчклифф после сказал на шоу, что холодный прием Ким оказали, потому что публика просто устала от семейства Кардашьян-Дженнер.

Напомним, ранее стало известно, что Ким Кардашьян попросила новую подругу Канье Уэста, Бьянку Цензори, одеваться приличнее, когда она появляется на публике с ее детьми. Бьянка прославилась своими странными и очень откровенными образами.