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Евросоюз готовится увеличить цену шенгенских виз

Евросоюз готовится увеличить цену шенгенских виз
Источник: РБК-Украина

Стоимость въездных документов будет увеличена с €60 до €80

20.06.18 323
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В Евросоюзе планируют внести изменения в Шенгенский кодекс. Послы ЕС уже одобрили проект реформы, в ближайшее время его должен рассмотреть Европарламент вместе с Советом ЕС. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Будет проведена модернизация визовой политики ЕС, что позволит повысить безопасность и расширить имеющиеся инструменты для решения проблем миграции", - говорится в сообщении.

Стоимость въездных документов будет увеличена с €60 до €80, "чтобы государства-члены Евросоюза могли в большей мере покрывать расходы на оформление виз".

Согласно новой реформе, заявки на получение виз можно будет подавать в период "до шести месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки".

Реформа предусматривает установление между странами ЕС "согласованного подхода к выдаче многократных въездных виз для постоянных путешественников с положительной историей".

Срок, на который европейские власти могут выдать им шенген, может постепенно увеличиться от одного до пяти лет.

"Эффективное управление миграцией включает в себя обеспечение того, чтобы входящие в ЕС государства могли выслать тех, кто не имеет права на пребывание", - говорится в сообщении Совета.

Новые правила оформления виз "предоставят еще один инструмент для ответа на действия тех третьих стран, которые не хотят возвращать своих собственных граждан".

Напомним, послы стран Европейского Союза поддержали введение Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая предусматривает необходимость получать специальные разрешения для въезда на территорию ЕС.

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