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Парламент Канады легализовал марихуану

Парламент Канады легализовал марихуану
Фото: Getty Images

Канада станет второй страной в мире, легализовавшей производство и продажу марихуаны

20.06.18 127
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Сенат Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны в рекреационных целях.

Решение было принято 52 голосами за. Против голосовали 29 сенаторов, еще двое воздержались, передает CBC News.

Прогнозируется, что на этой неделе законопроект получит королевскую санкцию. После чего  правительство выберет официальную дату, когда закон вступит в силу.

Скорее всего, жители Канады смогут начать легально покупать и употреблять марихуану уже в сентябре, отмечает BBC.

После этого Канада станет второй страной в мире, легализовавшей производство и продажу марихуаны. Первым это сделал в декабре 2013 года Уругвай. С тех пор употребление каннабиса в рекреационных целей легализовали несколько штатов США, в том числе Колорадо и Калифорния.

Решение сената Канады прокомментировал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Было слишком легко для наших детей достать марихуану, а для преступников - получать прибыль. Сегодня мы меняем это", - написал он в Twitter.

Отметим, марихуана попала под запрет в Канаде в 1923 году, однако в 2001 году гражданам страны было разрешено использовать ее в медицинских целях.

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