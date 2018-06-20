Госдеп США призвал Россию прекратить преследования миссии ОБСЕ

Государственный департамент США призвал Россию прекратить преследовать миссию ОБСЕ на Донбассе.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

"Пророссийские боевики снова безрассудно обстреляли миссию ОБСЕ, выпустив ракеты типа "воздух-воздух" по гражданским беспилотным самолетам миссии в восточной части Украины 9 и 15 июня. Прекратите преследовать СММ. Россия должна поддерживать СММ и ее усилия по установлению мира", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июня в Донецке в членов патруля СММ ОБСЕ пьяный боевик бросил молоток.

Молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в двух метрах от двух припаркованных автомобилей СММ.

После этого член вооруженных формирований с расположенного поблизости блокпоста извинился перед наблюдателями за поведение пьяного соратника.