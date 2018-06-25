Билеты в космос появятся в продаже уже весной

Компания Blue Origin планирует в ближайшее время наладить продажу билетов на полеты в космос. Первыми пассажирами во время испытательных полетов будут сотрудники компании, а сразу после них запустят и туристов.

Об этом рассказал старший вице-президент компании Роб Майерсон, передает N+1.

New Shepard начнет принимать на борт космических туристов после всех испытаний. Пока неизвестно, сколько будет стоить билет.

Компания уже на протяжении 8 лет тестирует запуск ракеты New Shepard, и пока в космос запускали только манекен. В 2016 году сообщалось о планах по запуску первых туристов в 2018 году, однако затем сроки перенеслись на апрель 2019 года.

Напомним, астронавт из Японии за три недели пребывания в космосе вырос на 9 см.