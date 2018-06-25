Президентом ПАСЕ без голосования стала Лилиан Мори Паскье

Депутат ПАСЕ от Швейцарии Лилиан Мори Паскье стала президентом ассамблеи при отсутствии конкуренции.
Трансляция заседания ПАСЕ ведется на сайте Совета Европы.
Голосование не потребовалось, поскольку Паскье была единственным кандидатом.
В ходе вступительного слова она заявила о важности борьбы с коррупцией в ПАСЕ. Паскье назвала разгоревшийся в апреле коррупционный скандал "институциональным землетрясением", который повлиял на ассамблею, и сравнила коррупцию с раком.
Напомним, ранее президентом ПАСЕ был депутат от Италии Микеле Николетти. Он был избран президентом ассамблеи 22 января 2018 года на год. Николетти покинул свой пост до окончания срока из-за поражения на парламентских выборах в Италии.
Ранее Фокус ссобщал, что экс-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта лишили прав члена ассамблеи на 10 лет.