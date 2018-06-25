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Президентом ПАСЕ без голосования стала Лилиан Мори Паскье

Президентом ПАСЕ без голосования стала Лилиан Мори Паскье
Фото: NashaGazeta.ch

Она стала четвертой женщиной на этой должности

25.06.18 88
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Депутат ПАСЕ от Швейцарии Лилиан Мори Паскье стала президентом ассамблеи при отсутствии конкуренции.

Трансляция заседания ПАСЕ ведется на сайте Совета Европы.

Голосование не потребовалось, поскольку Паскье была единственным кандидатом.

В ходе вступительного слова она заявила о важности борьбы с коррупцией в ПАСЕ. Паскье назвала разгоревшийся в апреле коррупционный скандал "институциональным землетрясением", который повлиял на ассамблею, и сравнила коррупцию с раком.

 

Напомним, ранее президентом ПАСЕ был депутат от Италии Микеле Николетти. Он был избран президентом ассамблеи 22 января 2018 года на год. Николетти покинул свой пост до окончания срока из-за поражения на парламентских выборах в Италии.

Ранее Фокус ссобщал, что экс-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта лишили прав члена ассамблеи на 10 лет.

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