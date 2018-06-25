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Главная » Мир » Вице-премьер Италии пожаловался, что в Европе никто не хочет снимать санкции с России

Вице-премьер Италии пожаловался, что в Европе никто не хочет снимать санкции с России

Вице-премьер Италии пожаловался, что в Европе никто не хочет снимать санкции с России
Маттео Сальвини / Фото: replyua.net

Маттео Сальвини считает санкции вредными и бесполезными

25.06.18 695
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Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что поддерживает отмену антироссийских санкций. Об этом сообщает ANSA.

"В Италии к власти пришло правительство, которое хочет сделать то, что обещало в предвыборной кампании. Санкции против России бесполезны и вредны", - сказал Сальвини.

При этом он пожаловался, что такую точку зрению в Европе мало кто поддерживает.

"Мы готовы перейти от слов к делу, но мало кто думает так же, как мы, в Европе, и мы одни против всего мира", - отметил он.

На вопрос относительно гипотезы Италии о применении вето для блокирования продления санкций Сальвини ответил, что не хочет брать на себя работу премьера.

Ранее в Италии премьер-министр Джузеппе Конте выступил за пересмотр системы европейских санкций против России.

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