Вице-премьер Италии пожаловался, что в Европе никто не хочет снимать санкции с России

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что поддерживает отмену антироссийских санкций. Об этом сообщает ANSA.

"В Италии к власти пришло правительство, которое хочет сделать то, что обещало в предвыборной кампании. Санкции против России бесполезны и вредны", - сказал Сальвини.

При этом он пожаловался, что такую точку зрению в Европе мало кто поддерживает.

"Мы готовы перейти от слов к делу, но мало кто думает так же, как мы, в Европе, и мы одни против всего мира", - отметил он.

На вопрос относительно гипотезы Италии о применении вето для блокирования продления санкций Сальвини ответил, что не хочет брать на себя работу премьера.

Ранее в Италии премьер-министр Джузеппе Конте выступил за пересмотр системы европейских санкций против России.