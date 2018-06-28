Закрыть порты! Почему европейские страны не могут договориться о правилах миграции

История с французским "Аквариусом", спасшим почти 700 мигрантов, а потом, после отказа Италии и Мальты дать разрешение на вход в свои порты, высадившим несчастных в Испании, показала всю остроту миграционной проблемы, стоящей перед Европой и миром

Ислам, война, ксенофобия и ксено-экономика

В 2015 году французский писатель Мишель Уэльбек выпустил роман "Покорность", который сразу же снискал славу скандального. Действие разворачивается в Париже, где к власти приходят представители "Мусульманского братства". Его лидер, став президентом страны, инициирует в обществе радикальные изменения, стремясь преобразовать ЕС в новую Римскую империю во главе с Францией. В итоге новый порядок торжествует, и главный герой, европеец, профессор литературы, принимает ислам и начинает жить в предложенных условиях с многожёнством в придачу.

Это, разумеется, не первое подобное "пророчество". К примеру, ещё раньше россиянка Елена Чудинова написала роман "Мечеть Парижской Богоматери", где всё выглядит ещё более мрачно. Бомбы взрываются вовсю, а не надеющиеся победить мусульман христиане хотят по крайней мере "умереть стоя".

При всей литературной драматизации обе книги с разных точек зрения описывают реальные фобии европейцев. Приток переселенцев с Востока и из африканских стран может по-новому переписать не только демографию Старого Света, но также его историю и современность.

Ситуация особенно обострилась, когда в дело включился фактор войны на Африканском континенте. Это с одной стороны. А с другой — когда в ряде стран ЕС к власти пришли националисты в компании с правыми радикалами и Европе стало всё труднее договариваться о правилах игры. Однако в определённом смысле законодателем моды и в этом вопросе выступили США.

В декабре минувшего года тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил о выходе Вашингтона из глобального договора по миграции. Таким образом фактически перечеркнув положения Нью-Йоркской декларации ООН о беженцах и мигрантах, принятой в 2016 году и сулившей беженцам защиту их прав, помощь в переселении и доступ к образованию и работе. Основание для разрыва договора — он не согласуется с иммиграционной политикой страны.

В таком решении логика Трампа (а инициатива исходила, естественно, от него) объединилась с парадоксом его же мышления. Дело в том, что, обещая Америке воскресить её былое величие, глава Белого дома одновременно обещал вернуть в страну те производства, которые США в своё время перенесли в Азиатско-тихоокеанский регион. Сделать это в принципе можно, хоть и не очень быстро. Однако это лишь первая половина задачи. Вторая состоит в том, чтобы заменить дешёвую рабочую силу из какой-нибудь китайской провинции такой же дешёвой рабсилой внутри страны. Проблема ли это? Нет, если иметь в виду перспективы использования мигрантов. Но политика Трампа здесь коренным образом отличается от той, что проводил его предшественник. Соответственно и поле для манёвра у него совершенно иное. Если бы экономика США строилась исключительно на феномене Кремниевой долины, пафос закрытых границ можно было бы как-то понять. Умы — принимаем, бицепсы — нет. Но, увы, и в Америке существует не самый квалифицированный труд, на который соглашаются исключительно мигранты.

11 минут молчания. Активисты в Чикаго (штат Иллинойс) протестуют против депортации из США нелегальных мигрантов, которых в стране 11 млн человек

Пойдут ли по пути США европейские страны, особенно те, у руля которых сегодня находятся евроскептики, — сказать трудно. По крайней мере опыт Польши, этой Мекки для украинских гастарбайтеров, показывает, что ксенофобии лучше всё-таки предпочитать прагматику ксено-экономики. То есть давать возможность "чужим" укреплять твой рынок и твою экономическую мощь. Правда, вряд ли стоит надеяться, что такое возобладание здравого смысла над эмоциями по отношению к тем, кто "понаехал", может длиться бесконечно долго.

Мигранта готовы терпеть, пока он не заявляет о каких-то своих правах — социальных, культурных, религиозных. Но едва только он это сделает (а подобное неизменно происходит, когда количество переселенцев достигает критической массы), хрупкий баланс между неприязнью к чужаку и признанием того факта, что на нём держится часть экономики страны, нарушается. Ксенофобия становится доминирующей эмоцией. Возникает почти неизбежное столкновение. И титульная нация указывает чужаку на его место — подальше от пирога всеобщего блага.

Получается, рациональная формула здесь такова: мигрантов должно быть достаточно много, чтобы они поднимали экономику страны, и достаточно мало, чтобы они не стали какой-то значимой частью социума. Когда президент Франции Эммануэль Макрон в ситуации нынешнего миграционного кризиса выступает за миротворческий процесс в Ливии, ибо нынешний хаос в стране делает контроль за ливийским побережьем невозможным, он как раз и пытается добиться этого равновесия. Другое дело, что для успеха на этом поприще ему необходима поддержка руководителей других держав цивилизованного мира. Иначе война будет продолжаться, а волны беженцев с разной степенью интенсивности — накатывать на европейские берега. Тогда "плохая" Италия просто повесит амбарные замки на свои порты. А "хорошей" Франции придётся разбираться со всем уже внутри страны, в тревожном ожидании — не повторят ли пришельцы, получившие приют, те погромы, которые пережила страна в 2005-м. Реализация подобных сценариев может продолжаться бесконечно долго, делая проблему миграции похожей на камень Сизифа — тяжёлой, почти неподъёмной. Не только сейчас, но и в обозримом будущем.

Неутешительное завтра

Сегодня в определённом смысле наблюдается реванш национального государства. Неслучайно самые жёсткие инициативы в отношении мигрантов демонстрируют те страны, где к власти пришли ультра-националистически настроенные политики.

Мигрантов должно быть достаточно много, чтобы они поднимали экономику страны, и достаточно мало, чтобы они не стали значимой частью принимающего их социума

Итальянский casus belli в отношении загорелых пассажиров "Аквариуса", разумеется, показателен: мы знаем, у кого там сегодня находятся бразды правления. Но не менее показателен случай Австрии. Крайне правый Себастьян Курц ещё в ранге министра иностранных дел, когда в стране в разгаре была парламентская избирательная кампания, заявлял о необходимости в полтора раза сократить выплаты мигрантам. Став канцлером, Курц занялся закрытием мечетей и изгнанием из Австрии радикальных мусульман. Симптоматично, что председатель ХСС и по совместительству глава МВД Германии Хорст Зеехофер, поставивший жёсткий ультиматум Ангеле Меркель (Хорст требует не пускать в страну нелегалов, а тех из них, кто уже пробрался в страну, депортировать; в то время как позиция Меркель: интегрировать нелегалов в социум, сделать их "немцами"), для обсуждения этой щекотливой темы встретился именно с Курцем. Как весьма знаково и то, что сотрудничающий триумвират МВД — немецкого, австрийского и итальянского — планируется претворить в "Ось желающих", чья задача будет проста и понятна: гнать в шею мигрантов. Новый итальянский премьер Джузеппе Конте озвучил намерение, выходящее за рамки узконациональной тематики: Италия представит ЕС свою версию миграционной политики. Причём сделано это будет уже в июле, когда Австрия будет председательствовать в Европейском Совете.

Надо полагать, что итальянская версия "миграционной справедливости" найдёт отклик и у ряда других стран. Например, у Венгрии. Здесь уже разработали законопроект о введении уголовной ответственности для тех, кто помогает нелегальным мигрантам. Если нововведения вступят в силу, то даже простое предложение еды несчастным переселенцам станет уголовным преступлением и повлечёт за собой тюремный срок. Стоит ли удивляться, что законопроект носит название "Стоп Сорос"? Уж если бороться против глобализма, то рубить головы идеям одного из самых отъявленных его представителей, благо он ещё и венгерского происхождения.

Даже эти примеры (плюс нескончаемая американская трампиниана) свидетельствуют в пользу того, что лёгкой жизни в ближайшей перспективе мигрантам ждать не приходится. Тем из них, кто уносил ноги от войны, такая незавидная судьба практически не оставляет выбора. Возможность бежать от смерти была для такого рода миграции чем-то вроде перепускного клапана у автоклава. Если этот клапан перестанет работать, единственное, чего можно ждать, — это взрыва. Произойдёт он, разумеется, не под снарядами ИГИЛ или подобных террористических формирований, а в Европе.

Может ли восторжествовать здесь гуманность? Да. Хотя она будет носить всё же название экономической целесообразности. Практически любая европейская страна является не только акцептором мигрантов, но и их донором. Все куда-то едут. Польша, к примеру, массово перебиралась на Британские острова. Что и создало для украинцев просторную рабочую нишу, которую они взялись заполнять. Разговоры о братских народах, безусловно, могут тешить душу, но в основе польско-украинской коллаборации лежит сухая экономическая необходимость.

В жаре и тесноте. Протест беженцев из Сирии, Ирана, Афганистана, Пакистана против невыносимых условий существования в лагере Диавата (Греция)

Собственно говоря, и в самой Украине статистика перемещений настраивает на то, что мы могли бы стать толерантнее к переселенцам. Ну действительно. По информации Государственной службы статистики, за последние три года количество экономически активного населения сократилась с 21 млн до 18 млн. Специалисты утверждают, что миграция из страны растёт и её показатели приближаются к критической точке. Это данные апреля. А в сентябре минувшего года спикер Госпогранслужбы Олег Слободян отмечал почти 26-процентный рост числа незаконных мигрантов. Не то чтобы эти два процесса связаны жёстким алгоритмом, но они всё-таки связаны. По мере того, как украинцы в поисках лучшей доли будут отправляться за границу, к нам станут прибывать те, для которых лучшая доля — здесь. У правительства будет два варианта отреагировать на складывающуюся ситуацию. Либо создать условия для репатриации своих "блудных сыновей" (потому что 71% отъезжающих главной причиной своего радикального шага называют низкую зарплату в стране), либо открыть ворота для тех, кто готов трудиться на благо Украины за скромную зарплату. Судя по числу эмигрантов, первая задача до сих пор не по зубам нашим правителям. Если их творческая потенция зависнет на этом уровне, им ничего не останется, как взяться за вторую. Хотя это кому-то и покажется "зрадой". Потому что диктатором тут выступают в первую очередь экономические интересы: на этой земле должен кто-то жить и работать.

О том, что проблема миграции с годами усугубится, говорят и данные ООН. В докладе, опубликованном в декабре минувшего года, приведено глобальное число мигрантов: 258 млн человек. С 2000 года их количество в мире возросло на 49%. Сегодня 3,5% населения Земли — номады, оставившие свои родные страны. Фактически из мигрантов можно составить страну, примерно равную по количеству граждан Индонезии — четвёртому после Китая, Индии и США государству по числу населения. А прогнозы, которые даёт Международная организация по миграции, выглядят ещё более устрашающими. К 2050 году 405 млн землян станут мигрантами. Совершенно космическая цифра. Такую массу народа будет трудно удержать плотиной из полицейских мер, которые проповедует Трамп, нынешние лидеры Италии и их союзники в Европе. И если не поменять правила игры, то всё это обернётся очередной версией Крестовых походов. Разница лишь в том, что пройдут они под флагами с полумесяцами. И романы-антиутопии Уэльбека и Чудиновой могут показаться недостаточно радикальными в сравнении с действительностью, которая на всех нас надвигается.