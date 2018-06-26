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Главная » Мир » Видео Бомбу с хлором на Думу сбросил Асад, - расследование

Видео Бомбу с хлором на Думу сбросил Асад, - расследование

<span class="label red">Видео</span> Бомбу с хлором на Думу сбросил Асад, - расследование
Фото с сайта Новый мир

Журналисты The New York Times докапывались до истины

26.06.18 753
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В начале апреля появилась информация, что в Думе — пригороде Дамаска, контролировавшемся повстанцами — была совершена химическая атака, в результате которой погибли несколько десятков мирных сирийцев.

Ответственность за нее Запад возложили на войска Башара Асада: из-за этого через несколько дней американские ВВС нанесли серию ударов по сирийским военным базам. Асад отрицал причастность к атаке, а в России заявили, что ее вообще могло не быть — на российском ТВ вышли несколько сюжетов, где корреспонденты с места событий называли случившееся постановкой. 

The New York Times провело собственное расследование пришло к выводу, что за атаку все-таки несет ответственность Асад. Журналисты подчеркивают, что сами они не были на месте событий и ориентировались на видео очевидцев и репортажи российских телеканалов, в том числе "Звезды".

Кадры из здания в Думе с обнаруженной в нем бомбой использовали как сторонники, так и противники Асада — и те, и другие не ставили под сомнение самой бомбы, но сторонники версии с постановкой утверждали, что это макет.

Журналисты NYT начали расследование с определения точных координат здания — его удалось установить по кадрам видеозаписей с помощью попавших на них ориентиров — таких как школа и мечеть.

После этого с помощью специалистов архитектурного бюро был составлен точный макет здания; планировка четырех этажей и крыши (где была найдена бомба) была восстановлена по видео из социальных сетей, появившихся сразу после атаки. Сопоставив видео между собой, журналисты пришли к выводу, что на нижних этажах здания находились тела как минимум 34 человек.

Рядом с бомбой журналисты также обнаружили искореженные детали, которые используются для крепления снаряда такого типа на вертолетах, а на ее корпусе — следы от контакта с решеткой на крыше здания. При этом, отмечается в расследовании, около половины восьмого вечера в день атаки над Думой были замечены вертолеты — и именно тогда в социальных сетях начали появляться первые сообщения о погибших. 

Доказательством того, что в бомбе содержался хлор, журналисты называют морозный налет на бомбе, который четко заметен на одном из видео (ее металлическая оболочка охлаждается, когда из нее вытекает жидкость), а также черную коррозию на ней, которая вызывается химической реакцией хлор и замерзшей воды. Эксперты, которым The New York Times показала фотографии жертв, находившихся в здании, по повреждениям зрачков и пене у рта тоже сделали вывод, что это результат действия хлора.

Вероятнее всего, делает вывод газета, люди прятались в подвале от бомбардировки. Когда они почувствовали запах хлора, они побежали на верхние этажи здания (этот газ тяжелее воздуха и его концентрация при распылении максимальна у поверхности земли) — поэтому так много тел было обнаружено на лестницах.

"Вмятина на носу бомбы, решетчатая маркировка и такелаж, который виден среди обломков, свидетельствуют о том, что бомба была сброшена с самолета. Поскольку сирийская армия контролирует воздушное пространство над Думой, практически невозможно предположить, что это нападение было организовано бойцами оппозиции, у которых нет летательных средств", - делает вывод  The New York Times.

Напомним, 8 апреля стало известно о гибели по меньшей мере 70 человек в результате химической атаки в Думе (Сирия). При этом правительство Сирии назвало обвинения в химическом нападении сфабрикованными. Позицию Дамаска на международном уровне поддерживает Российская Федерация, которая регулярно блокирует резолюции Совбеза ООН по ситуации в Сирии.

11 апреля президент Дональд Трамп заявил о намерении нанести ракетный удар по Сирии, добавив, что на данном этапе отношения США и России хуже чем во время "холодной войны".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не будет принимать участия в возможной военной операции против режима Башара Асада.

14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, предположительно связанным с производством и использованием химического оружия. В свою очередь, Россия пообещала отомстить за удары по Сирии.

Затем эксперты ОЗХО заявили, что на месте предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума могли побывать россияне, чтобы помешать расследованию.

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