Польский сейм отменил уголовное наказание за слова о причастности поляков к Холокосту

Нижняя палата польского парламента (сейм) проголосовал за отмену уголовной ответственности за заявления о причастности поляков к Холокосту.

Об этом сообщает Польское радио.

Голосование касалось внесения поправок в одну из статей закона об Институте национальной памяти. За отмену тюремного срока проголосовали 388 депутатов, против — 25, еще пять человек воздержались.

Спикер Сената — верхней палаты польского парламента — Станислав Карчевский также пообещал рассмотреть эти поправки.

Отмечается, что исключить из закона об Институте национальной памяти норму про уголовную ответственность парламент попросил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам главы его канцелярии Михала Дворчика, она отвлекает внимание от цели закона, призванного "защитить историческую правду и доброе имя поляков".

Напомним, в марте в Польше вступила в силу обновленная версия закона об Институте национальной памяти: она предусматривала до трех лет тюрьмы за публичные заявления о причастности поляков к преступлениям, которые во время Второй мировой войны на территории Польши совершили нацисты. Против поправок в закон выступили Израиль, Украина и США.