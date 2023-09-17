Папа знал о Холокосте, но молчал: в Ватикане нашли письмо, компрометирующее Пия XII

Известно, что понтифик не выступал открыто с осуждением политики Третьего рейха в отношении поляков и евреев, хотя, вероятно, знал о зверствах нацистов в концлагерях. Теперь письма пролили свет на его неоднозначную позицию.

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Архивист Ватикана Джованни Коко обнаружил переписку секретаря Пия XII Роберта Лейбера с доверенным немецким иезуитом Лотаром Кенигом, которая свидетельствует о том, что глава Ватикана во время Второй мировой войны знал о преследовании нацистами поляков и евреев на территории оккупированной Польши. Об этом 17 сентября сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

В интервью изданию Коко рассказал, что в одном письме упоминается крематорий в лагере смерти Белжец, расположенном на территории оккупированной немцами Польши. Там же упоминается и лагерь Освенцим. Таким образом, отмечает архивист, найдено свидетельство, которое дает представление о том потоке новостей о преступлениях нацистов, поступающих в Ватикан во время Холокоста.

Как оказалось, Пий XII мог иметь вполне четкое представления об ужасах концлагерей, так как Кенинг описывал казни заключенных в печах, где ежедневно погибало до 6 тысяч человек. Найденная переписка может возобновить давний ожесточенный спор между критиками и защитниками Пия XII в контексте его беатификации, которые начались с 1967 года и вызвали много споров в самой католической церкви.

Между тем текст писем показывает, что понтифик предпочитал молчать или выражать в общих чертах сожаление о зверствах нацистов. В этом отношении показателен отрывок из длинной речи Папы Римского от 24 декабря 1942 года. Среди прочего понтифик сказал, что "сотни тысяч людей, которые не по своей вине, иногда только в силу национальности или рода, обречены на смерть или постепенное вырождение".

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Однако прямого осуждения Третьего рейха и его режима Святейший Престол так и не сформулировал, равно как и Пий XII ни разу не указал на евреев, как на жертв продолжающегося истребления. Авторы материала отмечают, что такому поведению первого лица Ватикана может быть несколько объяснений.

"Безусловно, дипломатия Святого Престола заботилась о сохранении своей "беспристрастности" по отношению к воюющим сторонам. Возможно, сыграло свою роль и тяжелое наследие тысячелетней неприязни христиан к евреям", — пишут журналисты.

Возможно Пий XII просто боялся репрессий со стороны нацистов после оккупации Рима немцами в сентябре 1943 года. В то же время он мог молчать о Холокосте потому, что Кенинг из-за опасений за свою жизнь и жизни участников сопротивления попросил Святой Престол не предавать огласке его сообщения.

Напомним, представитель Ватикана кардинал Маттео Дзуппи 12 сентября посетил Китай с целью поговорить с первыми лицами страны о войне в Украине. Сообщалось, что кардинал принимал участие в миротворческой миссии, целью которой — способствовать прекращению российско-украинской войны.