Папа знав про Голокост, але мовчав: у Ватикані знайшли лист, що компрометує Пія XII

Відомо, що понтифік не виступав відкрито із засудженням політики Третього рейху щодо поляків і євреїв, хоча, ймовірно, знав про звірства нацистів у концтаборах. Тепер листи пролили світло на його неоднозначну позицію.

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Архівіст Ватикану Джованні Коко виявив листування секретаря Пія XII Роберта Лейбера з довіреним німецьким єзуїтом Лотаром Кенігом, яке свідчить про те, що глава Ватикану під час Другої світової війни знав про переслідування нацистами поляків і євреїв на території окупованої Польщі. Про це 17 вересня повідомила італійська газета Corriere della Sera.

В інтерв'ю виданню Коко розповів, що в одному листі згадується крематорій у таборі смерті Белжець, розташованому на території окупованої німцями Польщі. Там же згадується і табір Освенцим. Таким чином, зазначає архівіст, знайдено свідчення, що дає уявлення про той потік новин про злочини нацистів, які надходили до Ватикану під час Голокосту.

Як виявилося, Пій XII міг мати цілком чітке уявлення про жахи концтаборів, бо Кенінг описував страти ув'язнених у печах, де щодня гинуло до 6 тисяч осіб. Знайдене листування може відновити давню запеклу суперечку між критиками й захисниками Пія XII в контексті його беатифікації, що розпочалася від 1967 року й викликала багато суперечок у самій католицькій церкві.

Тим часом текст листів показує, що понтифік вважав за краще мовчати або висловлювати в загальних рисах співчуття про звірства нацистів. У цьому відношенні показовим є уривок з довгої промови Папи Римського від 24 грудня 1942 року. Серед іншого понтифік сказав, що "сотні тисяч людей, які не зі своєї вини, іноді тільки через національність або рід, приречені на смерть або поступове виродження".

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Однак прямого засудження Третього рейху і його режиму Святіший Престол так і не сформулював, так само як і Пій XII жодного разу не вказав на євреїв як на жертв триваючого винищення. Автори матеріалу зазначають, що такій поведінці першої особи Ватикану може бути кілька пояснень.

"Безумовно, дипломатія Святого Престолу дбала про збереження своєї "неупередженості" щодо воюючих сторін. Можливо, зіграла свою роль і важка спадщина тисячолітньої неприязні християн до євреїв", — пишуть журналісти.

Можливо Пій XII просто боявся репресій з боку нацистів після окупації Риму німцями у вересні 1943 року. Водночас він міг мовчати про Голокост через те, що Кенінг через побоювання за своє життя та життя учасників опору попросив Святий Престол не розголошувати його повідомлення.

Нагадаємо, представник Ватикану кардинал Маттео Дзуппі 12 вересня відвідав Китай з метою поговорити з першими особами країни про війну в Україні. Повідомлялося, що кардинал брав участь у миротворчій місії, мета якої — сприяти припиненню російсько-української війни.