В Грузии Саакашвили приговорили к 6 годам тюрьмы

Также его лишили права занимать любые должности в Грузии сроком на 2 года и 3 месяца

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признан виновным по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Саакашвили заочно приговорили к 6-ти годам лишения свободы. Также его лишили права занимать любые должности в Грузии сроком на 2 года и 3 месяца.



Об этом сообщает "Грузия Online".



По делу о произошедшем в 2005 году вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили и его избиении, экс-президент Грузии обвиняется в превышении служебных обязанностей с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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Вместе с ним по этому делу к ответственности привлечены экс-глава МВД Иване Мерабишвили, экс-начальник Специального оперативного департамента Эрекле Кодуа и экс-руководитель управления этого же департамента Гия Сирадзе. В отношении Мерабишвили, Кодуа и Сирадзе по упомянутому делу вынесены обвинительные приговоры. В частности, судом в качестве наказания для Иване Мерабишвили избрано лишение свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев, для Эрекле Кодуа и Гии Сирадзе – сроком на 9 лет.

Напомним, 5 декабря 2017 года Михеил Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля правоохранителей и "освободили" политика из машины. Саакашвили был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине, и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. Саакашвили заявил, что не знаком с Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж.

Повторно Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

Утром 11 декабря Саакашвили был доставлен в здание Печерского районного суда Киева. В этот же день суд отпустил экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" без назначения меры пресечения. В этот же день суд отпустил экс-президента Грузии, лидера партии Рух новых сил без назначения меры пресечения.

12 февраля Саакашвили задержали украинские силовики и выдворили из страны. Опального политика отправили в Польшу.

Кстати, в январе Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Согласно решению судьи Георгия Аревадзе, политик заочно приговорен к трем годам лишения свободы по "делу Сандро Гиргвлиани".