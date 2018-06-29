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Главная » Мир » На Земле оказалось в полтора раза больше рек, чем считали ученые

На Земле оказалось в полтора раза больше рек, чем считали ученые

На Земле оказалось в полтора раза больше рек, чем считали ученые
Фото: Pikabu

Реки вносят свой вклад в глобальное потепление

29.06.18 469
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Геологи из Университета Северной Каролины оценили общую площадь поверхности рек и речных потоков земной суши. Она составила 773 тысяч квадратных километров, что почти вполовину больше предыдущих оценок.

Об этом Джордж Аллен и Тамлин Павельски сообщают в статье для Science.

Для получения новых точных данных Аллен и Павельски использовали данные спутника NASA Landsat, передает naked-science. Специальный алгоритм позволил оценить количество речной поверхности на тысячах снимков, а затем объединить эти результаты.

Это и дало новую оценку в 773000 (± 79000) километров — на 44 процента выше предыдущей. Авторы также отметили, что в наиболее освоенных человеком регионах реки оказываются в среднем уже и более разветвленными. 

До недавнего времени считалось, что реки и водные потоки суши играют лишь умеренную роль в климате, выполняя функции транспортных коридоров, по которым растворенные в них соединения углерода выносятся в океан. Однако сегодня ученые понимают, что они также отдают парниковые газы в атмосферу, внося заметный вклад в глобальное потепление.

И речь не только об углекислом газе: метан, оксид азота и другие летучие соединения попадают в реки и образуются в них в большом количестве — благодаря человеку, который наполняет их удобрениями и сточными водами. Впоследствии они испаряются с поверхности рек, поэтому от их площади зависит и их общий вклад в климатические процессы.

Рнее Фокус сообщал, что Гренландский ледовой щит может растаять к середине столетия. Всему виной - озера.

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