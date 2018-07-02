Хозяин убил осьминога-оракула, который верно предсказал результаты сборной Японии на ЧМ-2018 по футболу.



Об этом сообщает издание South China Morning Post.



Огромный осьминог по кличке Рабьо прославился в Японии своими верными предсказаниями. Рабьо не ошибся ни разу: он предсказал победу Японии над Колумбией, ничью в матче с Сенегалом и поражение во время встречи с Польшей.





Рыбак Кисуо Абэ, поймавший Рабьо, не захотел дожидаться окончания чемпионата. После третьего предсказания он расчленил моллюска и продал его на рынке вместе с другими морепродуктами.

По словам рыбака, он был рад, что его осьминог угадал исход всех трех матчей, и надеется, что появится второй Рабьо, который будет помогать Японии впредь.



Японцам удалось выйти в плей-офф ЧМ-2018 по футболу в России. В понедельник, 2 июля, они проведут матч 1/8 финала со сборной Бельгии.