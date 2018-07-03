Босния и Герцеговина договорилась с Украиной и США о вступлении в ВТО, осталась Россия

Страна может завершить процесс вступления до конца года

Босния и Герцеговина договорилась с Украиной и США о присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО). Последней страной, с которой переговоры до сих пор не завершены, остается Россия.

Об этом заявил министр внешней торговли и экономических отношений БиГ Мирко Шарович, пишет Radio Slobodna Evropa.

"Двусторонние соглашения с этими двумя странами должны быть подписаны в конце июля текущего года в Женеве, так что Россия остается единственной страной, с которой мы еще не завершили переговоры", - сказал Шарович.

Министр надеется, что процесс вступления в ВТО завершится уже в этом году. Суть проблемы завершения переговоров с Российской Федерацией заключается в соперничестве в области торговых отношений России с ЕС.

Из всех бывших югославских республик только Босния и Герцеговина и Сербия не являются членами Всемирной организации торговли.

Напомним, Россия шантажирует ВТО выходом из организации. Россия может выйти из Всемирной торговой организации в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.