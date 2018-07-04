В Индии взорвалась фабрика фейерверков, есть жертвы

При взрыве погибли не менее 11 человек

В Индии в сельском районе Вангангала (Теланган) в среду, 4 июля, взорвалась фабрика фейерверков. По меньшей мере 11 человек погибли.

Об этом сообщает NewsX.

Еще пять работников получили тяжелые травмы. Но число пострадавших может возрасти, поскольку никто точно не знает, сколько сотрудников находились внутри во время взрыва.

По информации местных СМИ, взрыв был настолько сильным, что тела жертв разбросало на десятки метров от предприятия.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные и врачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области парень подорвался в прямом эфире

Напомним, в Зимбабве во время выступления президента прогремел взрыв. Ранены вице-президент и несколько министров.