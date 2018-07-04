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Главная » Мир » В Индии взорвалась фабрика фейерверков, есть жертвы

В Индии взорвалась фабрика фейерверков, есть жертвы

В Индии взорвалась фабрика фейерверков, есть жертвы
Фото: Telegraph

При взрыве погибли не менее 11 человек

04.07.18 9
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В Индии в сельском районе Вангангала (Теланган) в среду, 4 июля, взорвалась фабрика фейерверков.  По меньшей мере 11 человек погибли.

Об этом сообщает NewsX.

Еще пять работников получили тяжелые травмы. Но число пострадавших может возрасти, поскольку никто точно не знает, сколько сотрудников находились внутри во время взрыва.

По информации местных СМИ, взрыв был настолько сильным, что тела жертв разбросало на десятки метров от предприятия.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные и врачи.

Напомним, в Зимбабве во время выступления президента прогремел взрыв. Ранены вице-президент и  несколько министров.

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