Ночь насилия в Нанте - 50 сожженных авто и 11 задержаных

Вторую ночь подряд во французском Нанте продолжаются протесты из-за гибели юноши от пули во время полицейской проверки. По состоянию на утро 5 июля под стражей оказались 11 человек.

Об этом пишет Le Figaro.

Задержанные причастны к погромам магазинов, общественных зданий и библиотеки. А также к поджогам автомобилей в центре города.

Протестующие сожгли около 50 автомобилей и разграбили более 10 предприятий. Так же они вступали в столкновения с полицейскими, атаковали их бутылками с зажигательной смесью. Среди задержанных - четверо несовершеннолетних.

По словам полицейских, вечером 3 июля молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, отказался повиноваться их требованиям и "злонамеренно" направил на них автомобиль. Один из полицейских якобы едва успел отскочить, а второй применил оружие - "без предупреждения", как утверждают протестующие.

Получив огнестрельное ранение в сонную артерию, водитель автомобиля скончался в больнице. В связи с этим в городе начались массовые протесты.

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Напомним, число погибших во время протестов в Никарагуа превысило 100 человек. Только за сутки погибли 18 человек.