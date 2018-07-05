Европарламент требует прекратить финансовую поддержку Молдовы

Это связано с выборами мэра Кишинева

Европарламент отреагировал на отмену выборов мэра Кишинева. Он призвал Европейскую комиссию приостановить любую предусмотренную сегодня макрофинансовую помощь Молдове.

За резолюцию с таким требованием проголосовали 343 депутата, 35 - против, 160 - воздержались.

Решение признать недействительными результаты выборов не уважает демократические механизмы и поэтому Европарламент призывает Еврокомиссию "приостановить любые предусмотренные на сегодня выплаты макрофинансовой помощи Молдове", говорится в резолюции.

Евродепутаты осудили решение Верховного суда Молдовы признать недействительным голосование на том основании, что оба кандидата, используя в день выборов социальные сети для поощрения людей идти на участки, нарушили избирательный закон.

Они просят уважать волю избирателей и призвали молдавские власти к реформированию судебной системы, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации.

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Ранее Фокус сообщал, что президент Молдовы Игорь Додон как якобы и большинство молдаван, хочет для своей страны такой же диктатуры, как в Беларуси. Об этом он рассказал на совместной с белорусским президентом Александром Лукашенко пресс-конференции.