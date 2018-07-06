Прибывший в пятницу, 6 июля, в Пхеньян госсекретарь США Майк Помпео привез в подарок для лидера КНДР Ким Чен Ына диск певца Элтона Джона с песней "Rocket Man" ("Человек-ракета"). Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.
Эта песня якобы обсуждалась между Трампом и Кимом во время их встрече в Сингапуре. Тогда во время совместного обеда лидер КНДР , упомянул, что Трамп назвал его "человеком-ракетой". В ответ американский президент спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет.
Трамп вспомнил об этой беседе и попросил Помпео передать диск Ким Чен Ыну. По данным издания, президент США лично подписал диск.
Также Помпео должен передать Ким Чен Ыну письмо от Трампа. Его содержание не раскрывается.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встречаамериканского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.
По итиогам переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.
При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации. Тем не менее, Трамп пообещал прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи.