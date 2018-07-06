Прибывший в пятницу, 6 июля, в Пхеньян госсекретарь США Майк Помпео привез в подарок для лидера КНДР Ким Чен Ына диск певца Элтона Джона с песней "Rocket Man" ("Человек-ракета"). Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.

Эта песня якобы обсуждалась между Трампом и Кимом во время их встрече в Сингапуре. Тогда во время совместного обеда лидер КНДР , упомянул, что Трамп назвал его "человеком-ракетой". В ответ американский президент спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет.

Трамп вспомнил об этой беседе и попросил Помпео передать диск Ким Чен Ыну. По данным издания, президент США лично подписал диск.

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Также Помпео должен передать Ким Чен Ыну письмо от Трампа. Его содержание не раскрывается.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встречаамериканского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

По итиогам переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации. Тем не менее, Трамп пообещал прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи.