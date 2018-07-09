Из затопленной пещеры в Таиланде смогли достать восьмого ребенка. Еще четыре мальчика и тренер остаются под землей.

Об этом сообщает CNN.

В соцсетях появилось видео, как вертолет с медиками транспортирует одного из детей рядом с пещерой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Таиланде завершился первый этап эвакуации детей из затопленной пещеры

Напомним, 23 июня группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер исчезли в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Более тысячи человек, в том числе армия, полиция, волонтеры и специалисты из разных стран, участвовали в поисковой операции.

2 июля их нашли британские дайверы.

8 июля стартовала эвакуация детей. В результате первого этапа операции были спасены четверо детей.

Спасательная операция по эвакуации детей на поверхность продолжается.