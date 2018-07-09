Из затопленной пещеры в Таиланде смогли достать восьмого ребенка. Еще четыре мальчика и тренер остаются под землей.
Об этом сообщает CNN.
В соцсетях появилось видео, как вертолет с медиками транспортирует одного из детей рядом с пещерой.
9 ก.ค. 61— Duangthip_ThaiPBS (@duangtip_TPBS) 9 июля 2018 г.
17.10 น. - รถพยาบาลถึงจุดจอด ฮ. มีการเคลื่อนย้านเปลที่มีคนนอนอยู่และมีสายน้ำเกลือออกจากรถไปยังเฮลิคอปเตอร์
#ThaiPBS #ถ้ำหลวง pic.twitter.com/l5HfCVtoZJ
Напомним, 23 июня группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер исчезли в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Более тысячи человек, в том числе армия, полиция, волонтеры и специалисты из разных стран, участвовали в поисковой операции.
2 июля их нашли британские дайверы.
8 июля стартовала эвакуация детей. В результате первого этапа операции были спасены четверо детей.
Спасательная операция по эвакуации детей на поверхность продолжается.