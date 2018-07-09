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Видео Восьмерых детей смогли достать из пещеры в Таиланде

<span class="label red">Видео</span> Восьмерых детей смогли достать из пещеры в Таиланде
Фото: PONGMANAT TASIRI

Жизни четверых детей, эвакуированных ранее, ничего не угрожает

09.07.18 1297
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Из затопленной пещеры в Таиланде смогли достать восьмого ребенка. Еще четыре мальчика и тренер остаются под землей.

Об этом сообщает CNN.

В соцсетях появилось видео, как вертолет с медиками транспортирует одного из детей рядом с пещерой.

Напомним, 23 июня группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер исчезли в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Более тысячи человек, в том числе армия, полиция, волонтеры и специалисты из разных стран, участвовали в поисковой операции. 

2 июля их нашли британские дайверы.

8 июля стартовала эвакуация детей. В результате первого этапа операции были спасены четверо детей. 

Спасательная операция по эвакуации детей на поверхность продолжается.

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