Жители Подмосковья вынуждены пролезать под поездом, чтобы хоронить родных

Кладбище в городе Ликино-Дулёво со всех сторон окружено: с одной стороны — лесом, с другой — железной дорогой.

Подъезд к кладбищу вообще один, он как раз проходит через ЖД переезд. На этом отрезке часто встают товарные поезда и для жителей, которые хоронят близких, начинается ад.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

На территорию кладбища в таком случае практически нельзя попасть. Жители либо обходят состав (в товарняках зачастую больше 40 вагонов), либо пытаются пролезть под ним вместе с гробом.

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Местная администрация знает о проблеме и недавно собрала специальную комиссию. Они собираются обращаться к РЖД, чтобы те сделали окно в движении поездов.

Напомним, в Донецке люди ходят на кладбище с боеприпасами.