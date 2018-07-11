Россия строит военные укрепления около границы с Польшей, - СМИ

Россия ведет активное строительство военных объектов в Калининградской области, около границы с Польшей.



Об этом со ссылкой на данные спутниковых снимков сообщает Defence One.



Отмечается, что обновление военной инфраструктуры ведется в Балтийске, вблизи границы с Польшей.



Строительство военных объектов было зафиксировано на спутниковых снимках, предоставленных изданию компанией Planet Lab. Оценку военного строительства провел аналитик компании 3Gimbals Мэтт Холл. Он оценил изменения между двумя снимками, сделанными в течение некоторого промежутка времени.



По словам Холла, объекты имеют характерные черты, свидетельствующие о возможном использовании для размещения артиллерии и боеприпасов.

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"Изменения между двумя снимками, судя по всему, представляют собой укрепление строений, похожее на строительство укрепленных бункеров для взрывчатых веществ с применением земляных берм (валов безопасности - ред.), предназначенных для отделения объектов от окружающей территории. Кроме того, заметны просветы в лесных массивах, новые структуры и укрепления", - прокомментировал он спутниковые снимки.

Russia Building Up Military Sites on Poland’s Border Before Trump-Putin Meeting https://t.co/oNP9lbrPaB pic.twitter.com/HD0agNPZWj — Defense One (@DefenseOne) 11 июля 2018 г.

Кроме того, по словам эксперта, на снимках можно увидеть строительство новой железнодорожной линии.



Издание также напомнило о докладе Федерации американских ученых (FAS), выпущенном в июне 2018 года. В докладе эксперты, также со ссылкой на данные спутникового анализа, сообщали об обновлении военной инфраструктуры в Калининградской области.

Напомним, в начале 2018 года Россия разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их там на постоянной основе.