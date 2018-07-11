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Главная » Мир » Россия строит военные укрепления около границы с Польшей, - СМИ

Россия строит военные укрепления около границы с Польшей, - СМИ

Россия строит военные укрепления около границы с Польшей, - СМИ
Фото: defenseone.com

Строительство военных объектов было зафиксировано на спутниковых снимках, предоставленных изданию компанией Planet Lab

11.07.18 874
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Россия ведет активное строительство военных объектов в Калининградской области, около границы с Польшей.

Об этом со ссылкой на данные спутниковых снимков сообщает Defence One.

Отмечается, что обновление военной инфраструктуры ведется в Балтийске, вблизи границы с Польшей.

Строительство военных объектов было зафиксировано на спутниковых снимках, предоставленных изданию компанией Planet Lab. Оценку военного строительства провел аналитик компании 3Gimbals Мэтт Холл. Он оценил изменения между двумя снимками, сделанными в течение некоторого промежутка времени.

По словам Холла, объекты имеют характерные черты, свидетельствующие о возможном использовании для размещения артиллерии и боеприпасов.

"Изменения между двумя снимками, судя по всему, представляют собой укрепление строений, похожее на строительство укрепленных бункеров для взрывчатых веществ с применением земляных берм (валов безопасности - ред.), предназначенных для отделения объектов от окружающей территории. Кроме того, заметны просветы в лесных массивах, новые структуры и укрепления", - прокомментировал он спутниковые снимки.

Кроме того, по словам эксперта, на снимках можно увидеть строительство новой железнодорожной линии.

Издание также напомнило о докладе Федерации американских ученых (FAS), выпущенном в июне 2018 года. В докладе эксперты, также со ссылкой на данные спутникового анализа, сообщали об обновлении военной инфраструктуры в Калининградской области.

Напомним, в начале 2018 года Россия разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их там на постоянной основе. 

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