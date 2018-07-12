Facebook пометил 65 тысяч россиян как "изменников родины"

Рекламные алгоритмы Facebook автоматически обозначили 65 тысяч россиян как интересующихся "изменой родине" (treason). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Датскую вещательную корпорацию.

Соцсеть на основе анализа активности пользователей составляет их профили для рекламного таргетирования. Одним из таких интересов и стала "измена родине".

После того как об этом узнали журналисты, Facebook убрал соответствующий интерес.

"Мы включили "измену родине" в список интересов, потому что это исторически значимое понятие. С учетом того, что по современному законодательству это преступление, мы удалили его из списка", - заявил представитель компании.

Интересы пользователей, высчитанные алгоритмически, не раскрывают напрямую третьим сторонам, но их можно выявить с помощью инструментов для таргетирования. Эти инструменты доступны компаниям, которые размещают рекламу. Например, рекламодатель может запустить таргетинг исключительно для пользователей из России с интересом "измена родине", и он получит IP-адреса тех людей, которые кликнули на баннер.

Эксперты заявили, что эти инструменты могут быть привлекательными для государства, которое можеь использовать Интернет для репрессий.

"Официально интернет не подвергается цензуре в России. Однако эти методы, которые Facebook, вероятно, невольно дал российским властям, значительно облегчают государственным органам систематически отслеживать лиц, помеченных как потенциальных предателей", - заявила эксперт по России, академик Орхусского университета Метте Скак.

Ранее ошибка в программном обеспечении Facebook привела к тому, что личные записи 14 млн пользователей оказались стали публичными. Причиной произошедшего стал сбой в настройках конфиденциальности у ряда пользователей. Их записи система по умолчанию делала доступными для всех, даже если они ограничивали видимость публикации, делая ее доступной только для друзей.