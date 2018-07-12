Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Facebook пометил 65 тысяч россиян как "изменников родины"

Facebook пометил 65 тысяч россиян как "изменников родины"

Facebook пометил 65 тысяч россиян как "изменников родины"
Фото: РБК-Украина

Рекламные алгоритмы высчитали специфический интерес россиян

12.07.18 199
000

Рекламные алгоритмы Facebook автоматически обозначили 65 тысяч россиян как интересующихся "изменой родине" (treason). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Датскую вещательную корпорацию.

Соцсеть на основе анализа активности пользователей составляет их профили для рекламного таргетирования. Одним из таких интересов и стала "измена родине".

После того как об этом узнали журналисты, Facebook убрал соответствующий интерес.

"Мы включили "измену родине" в список интересов, потому что это исторически значимое понятие. С учетом того, что по современному законодательству это преступление, мы удалили его из списка", - заявил представитель компании.

Интересы пользователей, высчитанные алгоритмически, не раскрывают напрямую третьим сторонам, но их можно выявить с помощью инструментов для таргетирования. Эти инструменты доступны компаниям, которые размещают рекламу. Например, рекламодатель может запустить таргетинг исключительно для пользователей из России с интересом "измена родине", и он получит IP-адреса тех людей, которые кликнули на баннер.

Эксперты заявили, что эти инструменты могут быть привлекательными для государства, которое можеь использовать Интернет для репрессий.

"Официально интернет не подвергается цензуре в России. Однако эти методы, которые Facebook, вероятно, невольно дал российским властям, значительно облегчают государственным органам систематически отслеживать лиц, помеченных как потенциальных предателей", - заявила эксперт по России, академик Орхусского университета Метте Скак. 

Ранее ошибка в программном обеспечении Facebook привела к тому, что личные записи 14 млн пользователей оказались стали публичными. Причиной произошедшего стал сбой в настройках конфиденциальности у ряда пользователей. Их записи система по умолчанию делала доступными для всех, даже если они ограничивали видимость публикации, делая ее доступной только для друзей.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В России уничтожили 25 тысяч тонн санкционных продуктовОмелян: Украина должна "зеркально ответить" на действия России в Азовском мореГройсман запретил министрам общаться с представителями РФ без спецразрешения
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 5109
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59419
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7501
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 10677
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11697
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 16067
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 5280
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 20942
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4475
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 10314
  1. Восстание "евробляхеров". Чего добиваются владельцы автомобилей на еврономерах 22107 / 22882
  2. В киевском метро объявили об изменении стоимости проезда 14169 / 15953
  3. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 3227 / 12731
  4. Трамп провел переговоры с Порошенко, - СМИ 3050 / 3867
  5. Киевское метро может закрыться 2802 / 3138
  6. Врач Майкла Джексона заявил о "химической кастрации" поп-короля в 12-летнем возрасте 2012 / 4063
  7. В Минэкономики сделали неутешительные прогнозы о курсе доллара до 2021 года 1693 / 1923
  8. Польша не намерена уступать Украине в вопросах исторической памяти 1661 / 1900
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 1549 / 1775
  10. Владельцы "евроблях" озвучили свои требования 1353 / 1446
  1. Восстание "евробляхеров". Чего добиваются владельцы автомобилей на еврономерах 55 / 22882
  2. В киевском метро объявили об изменении стоимости проезда 23 / 15953
  3. Від зради до перемоги. Україна в пошуках супергероя 14 / 1925
  4. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 13 / 1775
  5. Украинская церковь является матерью московской, - Синод Вселенского патриархата 8 / 572
  6. Телеканал Интер заплатит 4 млн грн за концерт на 9 мая 7 / 871
  7. С позиции рабочей силы. Какое место занимают украинцы на рынке труда Польши 7 / 2527
  8. Разминирование замедленного действия. Кто займется очищением Донбасса от взрывоопасных предметов 5 / 1046
  9. В Минобразования напомнили, как правильно подавать документы для поступления в вузы 4 / 1800
  10. Сделано в Китае. Палеонтологи нашли орудия труда возрастом 2 миллиона лет в Поднебесной 4 / 1544
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.