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Главная » Мир » У Деми Мур украли с карты $170 тысяч

У Деми Мур украли с карты $170 тысяч

У Деми Мур украли с карты $170 тысяч
Фото Replyua.net

Представителям правоохранительных органов удалось отследить злоумышленника по камерам

13.07.18 44
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Голливудская звезда Деми Мур стала жертвой мошенников.

По словам федеральных прокуроров, на которых ссылается TMZ, у нее была похищена кредитной карта, с которой было потрачено почти 170 тысяч долларов.

35-летний Дэвид Рид обратился в службу поддержки American Express с заявлением, что актриса якобы потеряла свою банковскую карту, а потом каким-то образом перехватил отправку новой выпущенной карты. 

Пока он был в розыске, ему удалось потратить 169 тысяч долларов в престижных розничных магазинах одежды.

Впрочем, представителям правоохранительных органов удалось отследить злоумышленника по камерам.

Сейчас Дэвид находится в окружной тюрьме Лос-Анджелеса. 

Напомним, у депутата Алексея Гончаренко украли три велосипеда.

 

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