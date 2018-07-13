У Деми Мур украли с карты $170 тысяч

Голливудская звезда Деми Мур стала жертвой мошенников.

По словам федеральных прокуроров, на которых ссылается TMZ, у нее была похищена кредитной карта, с которой было потрачено почти 170 тысяч долларов.

35-летний Дэвид Рид обратился в службу поддержки American Express с заявлением, что актриса якобы потеряла свою банковскую карту, а потом каким-то образом перехватил отправку новой выпущенной карты.

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Пока он был в розыске, ему удалось потратить 169 тысяч долларов в престижных розничных магазинах одежды.

Впрочем, представителям правоохранительных органов удалось отследить злоумышленника по камерам.

Сейчас Дэвид находится в окружной тюрьме Лос-Анджелеса.

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