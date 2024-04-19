Суд над легендарной компанией: SIG Sauer обвиняют в "наглой краже" коммерческой тайны

Речь идет о революционной технологии SRIA, которая обеспечивает существенное смягчение отдачи пулеметов без увеличения массы оружия или длины ствольной коробки.

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Оружейные компании True Velocity Ammunition и родственная ей Lone Star Future Weapons подали в суд на производителя оружия SIG Sauer, обвиняя последнюю в краже коммерческих секретов. True Velocity утверждает, что SIG "нагло и неправомерно присвоила коммерческие секреты истца, чтобы получить несправедливое конкурентное преимущество". О подробности скандала 17 апреля рассказали в Defense News.

Отмечается, что компании конкурируют друг с другом за право производить для армии США оружие нового поколения — NGSW, стоимость которого оценивается в 4,5 млрд долларов. SIG Sauer выиграла этот конкурс в апреле 2022 года, предоставив первые образцы оружия солдатам 101-й воздушно-десантной дивизии в Форт-Кэмпбелл в марте текущего года.

Предмет конфликта

Однако 9 апреля две компании обвинили именитого конкурента в шпионаже. Речь идет о технологии Short Recoil Impulse Averaging (SRIA) — революционной системе смягчения отдачи, которую Lone Star передала по договоренности компания General Dynamics Ordnance & Tactical Systems (GD-OTS) в 2021 году.

"Исторически сложилось так, что для смягчения силы отдачи пулеметов требуется либо увеличение массы оружия, либо увеличение длины ствольной коробки. Технология SRIA, разработанная компаниями GD-OTS и Plaintiff, снижает отдачу без увеличения массы оружия или длины ствольной коробки", — говорится в жалобе.

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Технические данные SRIA хранились на защищенных серверах, а сотрудники GD-OTS подписали соглашения о том, что они будут хранить конфиденциальную и служебную информацию компании в строгой тайне и не будут "разглашать или использовать эту информацию за пределами работы в GD-OTS".

Между тем спустя время SIG Sauer наняла трех ключевых инженеров из GD-OTS, в том числе и ключевого инженера Дэвида Штаймке, который проработал в GD 19 лет и занимал должность старшего главного инженера-конструктора на одном из предприятий. Сейчас же Штаймке является главным инженером компании SIG Sauer.

Таким образом технология вопреки обязательствам сотрудников "перекочевала" в разработку NGSW, и первыми кто заподозрил утечку были сотрудники GD, которые присутствовали на демонстрации нового оружия. Они заметили, что в нем использовалась практически та же технология SRIA, которая была разработана в GD-OTS до ухода Штаймке.

Lone Star считает, что SIG использовала эту технологию в четырех разработанных ею пулеметах с ленточным питанием, но SIG отрицает использование секретной информации GD-OTS в каком-либо своем оружии. Также представители компании отказались что-либо комментировать по этой теме журналистам Defense News.

Ранее сообщалось, что армия США в рамках программы Next Generation Squad Weapon в 2024 году планирует вооружить некоторые подразделения пулеметами XM250 компании SIG Sauer. Армейцы отметили, что твердо намерены использовать калибр 6,8х51 мм для своих будущих штурмовых винтовок и пулеметов.