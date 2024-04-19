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Воєнний фокус

Суд над легендарною компанією: SIG Sauer звинувачують у "нахабній крадіжці" комерційної таємниці

зброя NGSW
Фото: US Army | Американські військові випробовують зброю NGSW

Йдеться про революційну технологію SRIA, яка забезпечує суттєве пом'якшення віддачі кулеметів без збільшення маси зброї або довжини ствольної коробки.

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Збройові компанії True Velocity Ammunition і споріднена їй Lone Star Future Weapons подали до суду на виробника зброї SIG Sauer, звинувачуючи останню в крадіжці комерційних секретів. True Velocity стверджує, що SIG "нахабно і неправомірно привласнила комерційні секрети позивача, щоб отримати несправедливу конкурентну перевагу". Про подробиці скандалу 17 квітня розповіли в Defense News.

Зазначається, що компанії конкурують одна з одною за право виробляти для армії США зброю нового покоління — NGSW, вартість якої оцінюють у 4,5 млрд доларів. SIG Sauer виграла цей конкурс у квітні 2022 року, надавши перші зразки зброї солдатам 101-ї повітряно-десантної дивізії у Форт-Кемпбелл у березні поточного року.

Предмет конфлікту

Однак 9 квітня дві компанії звинуватили іменитого конкурента в шпигунстві. Йдеться про технологію Short Recoil Impulse Averaging (SRIA) — революційну систему пом'якшення віддачі, яку Lone Star передала за домовленістю компанія General Dynamics Ordnance & Tactical Systems (GD-OTS) 2021 року.

"Історично склалося так, що для пом'якшення сили віддачі кулеметів потрібно або збільшення маси зброї, або збільшення довжини ствольної коробки. Технологія SRIA, розроблена компаніями GD-OTS і Plaintiff, знижує віддачу без збільшення маси зброї або довжини ствольної коробки", — ідеться у скарзі.

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Технічні дані SRIA зберігалися на захищених серверах, а співробітники GD-OTS підписали угоди про те, що вони зберігатимуть конфіденційну і службову інформацію компанії в суворій таємниці та не "розголошуватимуть або не використовуватимуть цю інформацію за межами роботи в GD-OTS".

Тим часом через деякий час SIG Sauer найняла трьох ключових інженерів з GD-OTS, зокрема й ключового інженера Девіда Штаймке, який пропрацював у GD 19 років і обіймав посаду старшого головного інженера-конструктора на одному з підприємств. Зараз же Штаймке є головним інженером компанії SIG Sauer.

У такий спосіб технологія всупереч зобов'язанням співробітників "перекочувала" в розробку NGSW, і першими, хто запідозрив витік, були співробітники GD, які були присутні на демонстрації нової зброї. Вони помітили, що в ній використовували практично ту саму технологію SRIA, яку розробили в GD-OTS до відходу Штаймке.

Lone Star вважає, що SIG використовувала цю технологію в чотирьох розроблених нею кулеметах зі стрічковим живленням, але SIG заперечує використання секретної інформації GD-OTS у будь-якій своїй зброї. Також представники компанії відмовилися що-небудь коментувати з цієї теми журналістам Defense News.

Раніше повідомлялося, що армія США в межах програми Next Generation Squad Weapon у 2024 році планує озброїти деякі підрозділи кулеметами XM250 компанії SIG Sauer. Армійці зазначили, що твердо мають намір використовувати калібр 6.8х51 мм для своїх майбутніх штурмових гвинтівок і кулеметів.