Россиянин из-за туалета избил польского дипломата в самолете

Мужчине не понравилось, что его торопили в санузле

В среду, 11 июля, россиянин избил польского дипломата во время перелета из Иркутска в Москву. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в медслужбе аэропорта "Шереметьево".

"После прилета из Иркутска с ушибами обратился гражданин Польши, дипломат. Во время полета один из пассажиров - россиянин - вел себя буйно на борту лайнера. Посетив туалет, без видимых причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары", - сказал источник.

Вместе с медиками на борт самолета прибыли полицейские, которые и задержали хулигана. В отношении задержанного в Химкинский городской суд направлены материалы дела об административном правонарушении.

Согласно информации источника, конфликт произошел на бытовой почве.

"По предварительным данным хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что также хотят воспользоваться туалетом", - сказал источник.

Фамилия пострадавшего не называется.

Ранее Госдума России приняла в третьем чтении закон о принудительной госпитализации в психбольницу. Согласно документу, прокурор получает право подавать иск в суд о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке.