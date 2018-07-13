Президент США Дональд Трамп прибыл на встречу с Елизаветой II в Виндзорский замок, в предместьях Лондона.
Как сообщает Радио Свобода, королевский оркестр сыграл гимн Соединённых Штатов. Затем Королева обошла вместе с президентом строй почётного караула.
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Отмечается, что Трамп прибыл в Виндзор с первой леди США Меланией. Королева, представив гостям нескольких своих приближённых подданных, сопроводила президентскую чету в замок.
Напомним, в Лондоне к приезду американского президента в воздух поднялся гигантский "бейби-Трамп".