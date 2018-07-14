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Главная » Мир » В Кении умерли восемь черных редких носорогов

В Кении умерли восемь черных редких носорогов

В Кении умерли восемь черных редких носорогов
Фото livt.net

Животные скончались от отравления солью

14.07.18 182
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В Кении восемь черных носорогов умерли после того, как их перевезли в национальный парк Восточный Цаво. 

Об этом сообщает Time.

Всего были перевезены 14 животных. Ранее они жили в национальном парке Найроби и национальном парке озера Накуру. Им собирались создать более безопасные и удобные условия обитания.

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Предварительное расследование показало, что носороги умерли от отравления солью, содержащейся в питьевой воде. Вода в парке  оказалась более соленой, чем в прежних местах обитания животных.

Черные носороги находятся на грани вымирания. В мире насчитывается примерно пять с половиной тысяч особей, все они живут в Африке.

В Кении обитают около 750 представителей вида. Основную угрозу для носорогов представляют браконьеры.

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