Россиянину, подозреваемому в избиении умершего в Турции украинца, запретили выезд из страны, - МИД

Турецкие правоохранители установили личность россиянина, которого подозревают в нанесении смертельных ударов украинцу, умершему в Анталии. Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает Громадське радио.

По его словам, суд избрал россиянину меру пресечения в виде запрета выезда с территории Турции, а также уплату штрафа в течение 7 дней.

"Посольство обратилось в прокуратуру с ходатайством сообщить о ходе расследования дела", - добавил Кирилич.

Напомним, 7 июля в Турции гражданин РФ до полусмерти избил 57-летнего отдыхающего украинца. Конфликт между гражданином Украины и 30-летним туристом из РФ возник во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – Россия. Украинец был госпитализирован в бессознательном состоянии в реанимацию.

14 июля мужчина скончался, не выходя из комы.