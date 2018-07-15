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Главная » Мир » Россия и криминал разделили второе место в списке главных угроз Европы

Россия и криминал разделили второе место в списке главных угроз Европы

Россия и криминал разделили второе место в списке главных угроз Европы
Фото: YouTube

По прогнозам экспертов, это сохранится, как минимум, до 2028 года

15.07.18 181
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Международные криминальные организации и Россия разделили второе место среди основных угроз безопасности для Евросоюза.

Об этом говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям.

Согласно документу - на первом месте радикальные исламистские группировки, третье место в списке заняла КНДР.

Отмечается, что в 2008 году РФ была на четвертом месте по степени опасности, однако ситуация изменилась после аннексии Крыма. Недоверие к России к тому же возрастает из-за киберпреступлений и враждебных действий в информационном поле.

По прогнозам экспертов, перечисленные угрозы сохранятся, как минимум, до 2028 года.

"Государства-члены ожидают, что мир станет более геополитическим. Они ожидают, что угроза от джихадистов, международных преступных организаций, России и Северной Кореи в следующем десятилетии останется примерно такой же, а угроза от Турции и Китая возрастет", – отмечается в докладе.

Интересно, что больше всего опасностью со стороны РФ обеспокоены: Финляндия, Эстония, Румыния, Литва, Польша, Великобритания и Германия. А Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия, не видят каких-либо угроз со стороны России.

Рейтинг составлен на основе опросов экспертов из 28 стран ЕС, анализа европейских СМИ и официальных документов.

Напомним, Facebook пометил 65 тысяч россиян как "изменников родины".

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